Giampaolo ammette: “La miglior Sampdoria di quest’anno. Il carico mentale ha fatto la differenza”

L’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la partita tra i blucerchiati e la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Quando lotti per salvarti sono tutte partite difficili e si è visto oggi. Ieri ci siamo salvati e oggi abbiamo giocato la miglior partita da quando sono qui. La Fiorentina invece si giocava l’Europa e il carico mentale ha fatto la differenza. Questo è un insegnamento per tutti: la necessità di saper gestire le pressioni. Qualche sassolino da togliere? Il mio mestiere è essere criticato però ci metto sempre la faccia. Non mi sono mai lamentato ma le più belle risposte me le danno sempre i calciatori”.

