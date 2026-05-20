Giaccherini: "Io continuerei con Vanoli. Ha fatto un grande lavoro e bisogna dare continuità al progetto"

L'ex calciatore si è anche espresso su due attaccanti viola: "Bisogna tenere Kean, Piccoli è un grande punto interrogativo"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore di Juve e Napoli, e oggi commentatore per Dazn, è intervenuto a Radio Bruno Toscana. L'ex giocatore ha parlato di alcune situazioni del mondo Fiorentina, tra cui Vanoli, Kean e Piccoli.

In merito a ciò che riguarda il tecnico ex Toro, Giaccherini si è espresso così: "Io ripartirei da Vanoli. Perché ha fatto un grandissimo lavoro e perché credo che la Fiorentina debba dare continuità ad un progetto tecnico. Non dimentichiamoci che questa squadra ha valorizzato tanti giocatori e ha fatto vedere anche un buon calcio".

Sui due attaccanti italiani invece, ha detto questo: "Kean? È difficile trovare un attaccante come lui. È un giocatore completo, moderno, che sa attaccare la profondità ma anche lavorare per la squadra. La Fiorentina deve fare di tutto per tenerlo. Piccoli è un grande punto interrogativo. Ha qualità, ma deve ancora dimostrare continuità ad alti livelli. Può essere un buon attaccante, ma oggi non sappiamo ancora se può essere il titolare di una squadra ambiziosa".