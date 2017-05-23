Gheorghe Hagi: "La Fiorentina ha avuto cura di Ianis, si è integrato molto bene"

L'ex stella del calcio rumeno e di Barcellona e Real Madrid fra le altre, Gheorghe Hagi, ha parlato all'emittente Europa FM del percorso del figlio Ianis con la maglia della Fiorentina: "Ianis ha fatt...

L'ex stella del calcio rumeno e di Barcellona e Real Madrid fra le altre, Gheorghe Hagi, ha parlato all'emittente Europa FM del percorso del figlio Ianis con la maglia della Fiorentina: "Ianis ha fatto un grandissimo cambiamento trasferendosi in Italia: sono contento perché era quello che voleva. Per me non è stato facile ma è giusto che abbia dato retta a quello che si sentiva di fare. La Fiorentina si è presa cura di lui, ha avuto l’opportunità di giocare e di dimostrare il suo talento in una grande squadra. Lo staff viola è contento di lui, si è integrato molto bene".