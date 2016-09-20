A Genova provocano la Fiorentina: "Il Genoa è difficilissimo da affrontare, prima che venisse sospesa la gara stava triturando i viola"

Carlo Pallavicino, procuratore di diversi calciatori tra cui Goran Pandev, parlando in diretta a Radio Crc è tornato su Genoa-Fiorentina, gara interrotta per l’acquazzone che ha colpito il capoluogo l...

Carlo Pallavicino, procuratore di diversi calciatori tra cui Goran Pandev, parlando in diretta a Radio Crc è tornato su Genoa-Fiorentina, gara interrotta per l’acquazzone che ha colpito il capoluogo ligure: “Il Genoa in casa è difficilissimo da affrontare, stava triturando la Fiorentina prima che venisse sospesa la gara, riesce ad imprimere dei ritmi elevatissimi, anche per il Napoli sarà dura”.