A Genova provocano la Fiorentina: "Il Genoa è difficilissimo da affrontare, prima che venisse sospesa la gara stava triturando i viola"
Carlo Pallavicino, procuratore di diversi calciatori tra cui Goran Pandev, parlando in diretta a Radio Crc è tornato su Genoa-Fiorentina, gara interrotta per l’acquazzone che ha colpito il capoluogo l...
A cura di Redazione Labaroviola
20 settembre 2016 22:34
Carlo Pallavicino, procuratore di diversi calciatori tra cui Goran Pandev, parlando in diretta a Radio Crc è tornato su Genoa-Fiorentina, gara interrotta per l’acquazzone che ha colpito il capoluogo ligure: “Il Genoa in casa è difficilissimo da affrontare, stava triturando la Fiorentina prima che venisse sospesa la gara, riesce ad imprimere dei ritmi elevatissimi, anche per il Napoli sarà dura”.