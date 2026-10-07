Genoa, Pradè verso l'esclusione dalla corsa al ruolo di Ds. Di Marzio: "Duello Rossi-Modesto"

Si restringe la corsa al ruolo nella dirigenza rossoblù. Si è inserito anche l'ex dirigente di Juve e Monza

Con Diego Lopez sempre più vicino al Burnley, il Genoa sonda diversi profili per individuare il suo possibile sostituto all'interno della dirigenza rossoblù, per il ruolo di ds. Nella lista era finito anche l'ex dirigente viola Daniele Pradè, oltre a Pantaleo Corvino, Nicolas Burdisso e Giovanni Rossi. Nelle ultime ore sembrava essere proprio quest'ultimo il profilo più avanti, prima di un ulteriore inserimento a sorpresa che ha dato il via a una corsa a due.Oltre a Rossi, infatti, l'altro candidato per il ruolo è François Modesto, ex dirigente, tra le altre, di Juventus e Monza. Un duello a due che, al momento, esclude dalla partita gli ex dirigenti viola. Lo riporta Gianluca Di Marzio.