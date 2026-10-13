Genoa-Fiorentina, il dato Opta fa riflettere: 53 minuti di gioco effettivo. Cagliari Juve sfiora i 66

Sono arrivati i dati Opta sul tempo di gioco effettivo della sesta giornata di Serie A

Sono arrivati i dati Opta sul tempo di gioco effettivo della sesta giornata di Serie A, che confermano le sensazioni lasciate da Genoa-Fiorentina. Una partita difficile, in cui la Viola ha offerto una brutta prestazione, caratterizzata anche da un gioco molto frammentato e spezzettato, con diverse interruzioni e perdite di tempo.

A confermarlo sono i numeri: Genoa-Fiorentina ha fatto registrare appena 53 minuti e 11 secondi di gioco effettivo, il secondo dato più basso della giornata, davanti soltanto a Lecce-Bologna, ferma a 52 minuti e 16 secondi. Un dato eloquente, soprattutto se confrontato con i 65 minuti e 53 secondi di Cagliari-Juventus, a testimonianza di quanto il ritmo della sfida del Ferraris sia stato condizionato dalle continue interruzioni.

Quasi 13 minuti di differenza: un'enormità in una partita di calcio.