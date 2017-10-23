Di Gennaro: "Il cambio di modulo ha aiutato i viola, ma ci sono ancora sei o sette squadre più forti"

Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Quanto pesano due vittorie di fila?Pesano molto, perchè dopo le prime difficoltà, risultati positivi sono sempre importanti".Prosegue sul m...

Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Quanto pesano due vittorie di fila?Pesano molto, perchè dopo le prime difficoltà, risultati positivi sono sempre importanti".

Prosegue sul modulo: "Cambiare modulo ha aiutato questa Fiorentina, perchè alcuni giocatori possono agire meglio. Badelj, con Veretout e Benassi che gli girano intorno può rendere molto di più".

E sulla classifica: "La classifica oggi sorride ai viola, molto più che ad altre squadre più quotate come il Milan o lo stesso Torino. Il prossimo filotto di partite, se azzeccato, può dare un volto nuovo a questa stagione, e magari può far sognare, anche se ci sono almeno 6-7 squadre più forti dei viola".

Spende alcune parole anche su Lo Faso: "Lo Faso? Mi è piaciuto, è un giocatore interessante, poi è già pronto. Può crescere a dismisura, sugli esterni potrà fare la differenza in prospettiva".

E conclude su Thereau: "Thereau? Molto importante per questa squadra, è entrato con personalità e portando molta qualità e tante responsabilità, per i tanti giovani attaccanti viola sarà molto utile".