GdS: "Napoli, le ultime verso la Fiorentina: Anguissa in forte dubbio, Allegri con la difesa a 4"

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Napoli in vista dell'importante partita di domenica contro la Fiorentina

Allenamenti al mattino, per abitudine ma anche perché a Firenze si giocherà alle 12.30 e indicazioni di formazioni che ancora vengono nascoste: Allegri ha le proprie idee e intanto dà un’occhiata in infermeria soprattutto per capire come se la stia passando Anguissa, che è l’unico tra gli infortunati in grado di essere domenica al Franchi per dare il proprio aiuto. È una vigilia lunga ma le sensazioni cominciano ad essere negative, perché anche ieri il mediano ha provveduto a fare una seduta personalizzata in palestra: mancano tre giorni, di tempo ce n’è, ma non tantissimo. Intanto, il lavoro tattico è stato quello dominante: la certezza è la difesa a quattro, non c’è nessuna intenzione di cambiare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.