Gazzetta: “Zero offerte per Dodò ma la Fiorentina potrebbe tutelarsi rinnovando il contratto”

La Fiorentina non vuole rischiare di perdere la zero

Non solo Fortini, tra i giocatori in scadenza nel 2027 nella Fiorentina c'è pure Dodo, ma la situazione tra i due è differente. Mentre per il terzino azzurro non ci sono, al momento, i margini per prolungare, i rapporti tra il brasiliano e il club viola sono molto buoni e si potrebbe arrivare a un allungamento anche se è considerato sul mercato.

Su Dodò ci sono diverse squadre (tra cui Roma e Napoli) ma finora nessuno si è ancora fatto avanti in maniera concreta. La Fiorentina vuole cederlo per monetizzare, essendo uno dei giocatori che ha più mercato, ma potrebbe tutelarsi rinnovando comunque il contratto per non rischiare di perderlo a zero. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.