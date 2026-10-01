Gazzetta: "Valdepenas deve migliorare la fase difensiva, Vanoli al momento gli preferisce Viery adattato"
Viery nasce terzino sinistro ma negli ultimi anni ha fatto prevalentemente il centrale. Vanoli per garantire equilibrio al momento lo vede avanti a Valdepenas
Valdepenas, Joao Mario e Jimenez hanno giocato più o meno gli stessi minuti. Lo spagnolo arrivato dal Real è in testa con 397'. Finora lo abbiamo visto solo a sinistra, dove eccelle per spinta ma deve ancora migliorare in fase difensiva.
Motivo per cui Vanoli contro Venezia e Napoli gli ha preferito Viery, che nasce laterale di sinistra ma negli ultimi anni è stato utilizzato prevalentemente al centro.
Valdepenas è mancino come Viery, unisce fisico, tecnica e velocità e può muoversi anche da centrale. Tutti e due sono giovani (19 anni il primo, 21 in secondo), duttili e con ampi margini di miglioramento.
Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport