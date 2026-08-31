Gazzetta: "Torreira resta una pista viva per la Fiorentina. Ipotesi prestito con diritto di riscatto"

Firenze è una destinazione graditissima al calciatore

Sensazioni positive, fino alla possibile chiusura, sul possibile ritorno di Lucas Torreira alla Fiorentina. Destinazione graditissima al regista a cui è rimasta Firenze nel cuore – e viceversa. I tifosi non hanno mai dimenticato l'uruguaiano con passaporto spagnolo che ha vestito la maglia viola nel 2021-2022 e sarebbe pronto a tornare.

In scadenza nel 2028 con il Galatasaray – club in cui si è trasferito subito dopo la parentesi fiorentina – la formula ipotizzata è quella del prestito con diritto di riscatto. Resta comunque non del tutto archiviato il discorso legato a Thorstvedt, mediano norvegese del Sassuolo e pupillo di Grosso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.