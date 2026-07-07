Gazzetta svela: “Se l’obbligo scatterà, l’accordo di Dragusin con la Fiorentina sarà fino al 2031”

Dragusin prenderà 2 milioni netti a stagione

Dopo una rincorsa di circa sei mesi, Dragusin ha accettato di tornare in Italia e il Tottenham di lasciarlo partire. Il difensore percepirà 2 milioni netti a stagione, mentre al club inglese, che si è tenuto il 10% della futura rivendita, andranno subito 1,5 milioni di prestito oneroso più 17,5 di riscatto con obbligo condizionato al 60% delle presenze sul totale delle gare disputate dalla squadra.

Se l'obbligo scatterà l'accordo sarà fino al 2031. La Fiorentina prende forma e la linea arretrata è stata rafforzata con due ingressi di livello ancor prima dell'inizio del ritiro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.