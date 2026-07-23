Gazzetta svela: “La Juve apre al prestito di Joao Mario: la trattativa può chiudersi in tempi brevi”

Prima del suo arrivo servirebbe la partenza di Dodò

Da Torino la Juve apre al prestito di Joao Mario: ci sarebbe solo da trovare la formula giusta ma con gli ottimi rapporti fra le parti e la volontà del giocatore la trattativa potrebbe chiudersi in tempi relativamente brevi. Di fatto, Joao Mario andrebbe a prendere il posto di Dodo già in uscita, quindi servirebbe prima la partenza dell'ex Shakhtar Donetsk. Nel 4-3-3 rende al meglio da laterale basso a destra e sarebbe il profilo ideale per Grosso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.