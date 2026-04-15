Gazzetta svela: “De Zerbi era la prima scelta. Paratici vuole un tecnico “giochista” ed emergente”

Paratici sa che non può sbagliare l'allenatore del futuro

Fabio Paratici sa che non può commettere errori sulla scelta del futuro allenatore. L'identikit del ds viola è uno: un tecnico "giochista" che sappia valorizzare i giovani, tanto meglio se ha già alle spalle una certa conoscenza del nostro campionato.

La prima scelta era Roberto De Zerbi che però ha trovato posto al Tottenham. Per questo De Rossi può essere l'uomo giusto. L'ex centrocampista e Paratici si sono già incontrati in passato, ma per quanto sta facendo al Genoa la società vorrebbe trattenerlo. Un profilo simile è quello di Grosso, difficile che si punti a Maurizio Sarri. La ricerca infatti è rivolta ad un allenatore più emergente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.