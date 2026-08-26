Gazzetta sull’esterno: “La Fiorentina valuta Bakayoko del Lipsia e Laurienté del Sassuolo”
Poku è definitivamente sfumato per la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2026 08:37
Serve un esterno offensivo che permetta al tecnico di passare dall'attuale 4-3-2-1 al 4-3-3. È definitivamente sfumato Ernest Poku, sul quale si è inserito il Besiktas. Paratici aveva raggiunto un accordo sia con il giocatore sia con il Bayer Leverkusen, senza però chiudere l'operazione.
La dirigenza viola è quindi tornata a valutare Johan Bakayoko del Lipsia e Armand Laurienté del Sassuolo, già seguiti nelle scorse settimane. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.