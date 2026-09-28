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Gazzetta sull'amichevole: "In rete Gnonto, Gonçalves e Pellegrino. Atta assente, lavoro personalizzato"

Atta che svolgendo un programma individuale per essere al meglio dopo la sosta come condizione atletica. Oggi lavora in solitaria al Viola Park

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2026 10:15
Gazzetta sull'amichevole: "In rete Gnonto, Gonçalves e Pellegrino. Atta assente, lavoro personalizzato" - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Gnonto in bella evidenza, fra gol e assist, e in rete pure Gonçalves e Pellegrino anche se quest'ultimo poteva essere più cinico. Il test di ieri mattina, a porte aperte con il Signa (prima avversaria in assoluto della neonata Fiorentina nel 1926) è terminato 9-0 per i viola ed è stato un altro modo per celebrare il Centenario, ma soprattutto utile per qualche prova tattica nei 3 tempi da 30'. In gol anche Brescianini e tre Primavera.

Assente Atta che sta svolgendo un programma individuale per essere al meglio dopo la sosta come condizione atletica. Il suo lavoro è personalizzato e oggi infatti sarà al Viola Park per una seduta individuale, mentre il resto della squadra ha due giorni liberi.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport

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