Gazzetta sull'amichevole: "In rete Gnonto, Gonçalves e Pellegrino. Atta assente, lavoro personalizzato"
Atta che svolgendo un programma individuale per essere al meglio dopo la sosta come condizione atletica. Oggi lavora in solitaria al Viola Park
Gnonto in bella evidenza, fra gol e assist, e in rete pure Gonçalves e Pellegrino anche se quest'ultimo poteva essere più cinico. Il test di ieri mattina, a porte aperte con il Signa (prima avversaria in assoluto della neonata Fiorentina nel 1926) è terminato 9-0 per i viola ed è stato un altro modo per celebrare il Centenario, ma soprattutto utile per qualche prova tattica nei 3 tempi da 30'. In gol anche Brescianini e tre Primavera.
Assente Atta che sta svolgendo un programma individuale per essere al meglio dopo la sosta come condizione atletica. Il suo lavoro è personalizzato e oggi infatti sarà al Viola Park per una seduta individuale, mentre il resto della squadra ha due giorni liberi.
Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport