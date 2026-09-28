Gazzetta su Mastantuono: "Post Messi, in corsa con Nico Paz per la maglia numero 10 dell'Argentina"

Scaloni sta valutando come cambiare l’Argentina dopo Messi: nelle prime prove ha schierato Paz e Mastantuono insieme alle spalle di Lautaro e Julián Álvarez

Il 6 ottobre, al Monumental, Lionel Messi indosserà per l’ultima volta la maglia numero 10 dell’Argentina nell’amichevole contro il Benin. Dopo il Mondiale 2026 ha già annunciato l’addio alla nazionale. Per la sua eredità i nomi più discussi sono quelli di Nico Paz e Franco Mastantuono, convocati da Lionel Scaloni per i primi impegni della Selección senza la Pulce. «Non ci sarà un nuovo Messi», ha avvertito il ct, ma l’Argentina dovrà scegliere a chi affidare la maglia passata da Maradona a Leo.

I due mancini sono arrivati in Serie A passando dal Real Madrid. Paz ha giocato 71 minuti all’ultimo Mondiale accanto a Messi; Mastantuono, nel settembre 2025 contro l’Ecuador, è diventato il più giovane argentino a indossare la numero 10. A Firenze porta la 30, come al River e al Real, ed è arrivato in prestito per una stagione. Paz è invece il numero 10 del Como, che lo ha acquistato definitivamente per 60 milioni dopo la storica qualificazione in Champions. In campionato guida la classifica dei tiri con 28, davanti a Lautaro Martínez e Mastantuono, entrambi a 22. Franco ha segnato tre gol in Serie A contro uno di Nico; Paz, però, ha già trovato la rete con la nazionale.

Scaloni sta valutando come cambiare l’Argentina dopo Messi: nelle prime prove ha schierato Paz e Mastantuono insieme alle spalle di Lautaro e Julián Álvarez. Entrambi possono partire da destra, accentrarsi, puntare l’uomo e cercare il tiro; Paz ha mostrato di poter giocare anche da trequartista, mentre Mastantuono, più giovane, ha meno esperienza. L’amichevole con la Bolivia, nella notte tra mercoledì e giovedì, sarà il primo test senza Leo. Poi arriverà il saluto del Monumental, lo stadio dove Franco segnò su punizione ai tempi del River, con entrambi i talenti pronti a inseguire un’eredità pesantissima.

Lo scrive questa mattina in edicola la Gazzetta dello Sport