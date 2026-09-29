Gazzetta su Mastantuono: "Miglior marcatore fino ad ora. Andare in doppia cifra è il suo obiettivo segreto"

Mastantuono ha fatto tre gol in una sola partita ovvero a Venezia, stessa gara in cui è andato in rete anche Pellegrino

La scorsa stagione ha realizzato quindici centri in tutte le competizioni nello Sporting, Mateo Pellegrino dodici nel Parma, Beto dieci con l'Everton e Franco Mastantuono tre nel Real Madrid. Dall'inizio del campionato attuale tuttavia é proprio il giovane talento argentino in prestito dai Blancos a essere il miglior marcatore viola e a far sognare in grande.

Andare in doppia cifra è il suo obiettivo segreto e lotterà per raggiungere questo traguardo e trascinare i compagni. Mastantuono ha fatto tre gol in una sola partita ovvero a Venezia, stessa gara in cui è andato in rete anche Pellegrino che fin qui in A conta due centri, fra quello realizzato in Laguna e quello all'Artemio Franchi contro il Torino, anche se è stato ininfluente ai fini del risultato perché la squadra di Fabio Grosso, che sedeva ancora in panchina, era uscita sconfitta per 2-1. A loro si aggiunge il solo Jimenez che ha pareggiato i conti contro il Napoli nell'ultima uscita in casa prima della sosta.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport