Gazzetta su Fagioli: "Con Grosso il feeling non è mai scattato. La prestazione di Venezia lo rilancia titolare"

Il centrocampista è sempre stato, in estate, sul filo del rasoio e una cessione non sembrava così impossibile, tutt'altro. Ma con Vanoli è pronto a riprendersi la scena.

L’estate di Nicolò Fagioli è stata complicata, tra amichevoli saltate, prestazioni opache e l’ipotesi di lasciare Firenze. Con Fabio Grosso non è mai nato il giusto feeling, mentre il ritorno di Paolo Vanoli lo ha rimesso al centro del progetto viola. La svolta è arrivata a Venezia, dove il centrocampista ha offerto una prestazione di altissimo livello nel primo successo stagionale della Fiorentina.

Anche Mastantuono, autore di una tripletta, lo ha indicato come migliore in campo: «Fagioli ha fatto una partita incredibile, volevo dare a lui il premio di Mvp». Contro il Venezia, il centrocampista ha unito qualità e sostanza, partecipando a entrambe le fasi e tornando a dirigere il gioco viola. «Vanoli è arrivato super carico e ci ha dato subito delle mazzate nel primo allenamento, ma ce le meritavamo», ha raccontato Fagioli, sottolineando come la squadra fosse in precedenza troppo slegata.

Ritrovata fiducia e leggerezza, Fagioli è tornato imprescindibile, pur giocando nel 4-2-3-1 accanto a Ndour. Le sue prestazioni potrebbero riaprirgli anche le porte della Nazionale, con Roberto Mancini pronto a valutarne la convocazione dopo oltre due anni. Prima, però, c’è il derby di Coppa Italia contro il Pisa: una competizione già vinta due volte con la Juventus e che rappresenta per la Fiorentina la principale occasione di conquistare un trofeo nell’anno del Centenario.

Lo scrive questa mattina in edicola la Gazzetta dello Sport.