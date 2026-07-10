Gazzetta su Dodò: “Ha detto sì al Napoli ma l’entourage fissa i tempi che stringono”

Il Napoli non ha infatti intenzione di sferrare l'assalto definitivo con la Fiorentina finché non si concretizzeranno alcune cessioni

Il Napoli si sarebbe mosso con grande decisione per l'esterno brasiliano Dodo. Il club azzurro avrebbe infatti già avviato e addirittura ultimato un discorso concreto proprio con il terzino viola per il suo trasferimento all'ombra del Vesuvio. Nonostante i passi avanti significativi nei contatti diretti con il calciatore, l'operazione sta vivendo una fase di stand-by forzato a causa di precise dinamiche interne al club partenopeo.

Il Napoli non ha infatti intenzione di sferrare l'assalto definitivo con la Fiorentina finché non si concretizzeranno alcune cessioni nel proprio organico, una condizione necessaria per fare spazio al brasiliano e finanziare il colpo. Questo temporeggiare, però, rischia di complicare i piani dei campani. L'entourage di Dodò ha già chiarito espressamente alla dirigenza azzurra che il giocatore potrà tergiversare, ma non poi così tanto. Il brasiliano aspetta, ma le tempistiche stringono e la Fiorentina resta alla finestra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.