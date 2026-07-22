Gazzetta su Comuzzo: "La trattativa con la Lazio è in Stand-by. Potrebbe saltare la cessione di Romagnoli"
Se dovesse saltare l'addio di Romagnoli alla Lazio, il club biancoceleste difficilmente potrebbe affondare il colpo Comuzzo
Il possibile arrivo di Pietro Comuzzo alla Lazio resta strettamente legato al futuro di Alessio Romagnoli. La trattativa per il difensore della Fiorentina è infatti in stand-by, perché il club biancoceleste deve prima risolvere la situazione del proprio centrale. Qualora l'addio di Romagnoli dovesse definitivamente saltare, la Lazio difficilmente potrebbe affondare il colpo per un sostituto.
In questo scenario, anche l'operazione Comuzzo resterebbe congelata. Comuzzo rappresenta una delle principali alternative a Dominguez, considerato però un obiettivo più complicato da raggiungere. Al momento, però, ogni decisione è rinviata in attesa di capire l'evoluzione del caso Romagnoli.
Lo riporta stamattina in edicola La Gazzetta dello Sport