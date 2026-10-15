Labaro Viola

Gazzetta su Atta: "Non ci sarà col Como. Ha dei tempi di recupero incerti, difficile capire quando sarà in campo"

Finora, però, il suo rendimento è stato discontinuo, nonostante l’obiettivo di fare la differenza come nel precampionato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2026 09:43
Gazzetta su Atta: "Non ci sarà col Como. Ha dei tempi di recupero incerti, difficile capire quando sarà in campo" -
Rassegna Stampa
Condividi

Arthur Atta è arrivato in estate dall’Udinese per 25 milioni di euro, con il 30% sulla futura rivendita, una formula che lo rende potenzialmente l’acquisto più costoso del mercato viola. Finora, però, il suo rendimento è stato discontinuo, nonostante l’obiettivo di fare la differenza come nel precampionato.

A condizionarlo è un sovraccarico funzionale ai muscoli addominali, con tempi di recupero ancora incerti. Il francese sta proseguendo il programma di recupero e non sarà disponibile domenica contro il Como.

Con Vanoli, Atta ha disputato 126 minuti complessivi: 66 contro il Venezia e 60 contro il Napoli. A Genova, invece, non è stato convocato.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok