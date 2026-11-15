Il protagonista Gazzetta su Atta: "Nessuno si aspettava di perderlo per due mesi. Ora è pronto per prendersi la Fiorentina"

Il centrocampista ha patito guai fisici già dalla passata stagione. Ha sofferto nel non giocare, ora però ha smaltito tutto e presto sarà a disposizione

La prima stagione di Arthur Atta alla Fiorentina finora è stata tutta una salita, un po’ come quelle inevitabili per arrivare in cima ai colli fiorentini e godersi il panorama. Alla fine però la vista è mozzafiato e vale la pena aver fatto tanta fatica. Un po’ quello che si augura il centrocampista francese preso in estate dall’Udinese, che dopo il prolungato stop spera di poter tornare a pestare il campo alla ripresa del campionato. Un lungo calvario che l’ha costretto a saltare più partite di quelle giocate finora e non gli ha permesso di aiutare la squadra nel momento di massima difficoltà. Eppure era stato l’acquisto più costoso del mercato estivo viola: 26 milioni di costo fisso più il 30% sulla futura rivendita, un investimento per un valore complessivo superiore ai 30 milioni. I guai fisici che hanno iniziato a tormentarlo all’inizio della stagione hanno pesantemente condizionato il suo rendimento, impedendogli di fare la differenza come tutti s’aspettavano. Un elemento fondamentale per dare equilibrio alla Viola di Paolo Vanoli, che finora ha potuto utilizzarlo solo con il contagocce.

Rientro vicino Atta ha iniziato ad avere piccoli acciacchi già nel precampionato, tanto che al debutto con la Roma è stato schierato titolare pur non essendo al top. Ha stretto i denti perché voleva esserci a tutti i costi ma durante la sosta di settembre-ottobre è stato obbligato allo stop per un sovraccarico funzionale dei muscoli addominali. La sua ultima apparizione è datata 20 settembre, schierato dall’inizio nell’1-1 contro il Napoli. Da quel momento in poi si è sottoposto a un programma di lavoro personalizzato per non correre altri rischi e riaverlo presto al top. Con Vanoli ha giocato solo 126 minuti, il tecnico però è fiducioso e spera di poterlo almeno convocare lunedì 23 per la trasferta di Monza. Ieri il francese ha fatto personalizzato dopo aver lavorato in parte con il gruppo giovedì e venerdì. Tutto programmato per aggiungere carichi in maniera graduale. L’obiettivo è farlo allenare con la squadra da domani, alla ripresa delle fatiche viola. Atta è una tessera fondamentale nel puzzle di Vanoli, che da quando è tornato sulla panchina viola ha alternato 4-3-3 e 4-2-3-1. L’ex Udinese è multitasking, può giocare mezzala ma anche sulla trequarti e in una mediana a due, garantisce in mezzo al campo quella fisicità che spesso è mancata alla Fiorentina in questi primi mesi della stagione e che ha contribuito a rendere la Viola molto più vulnerabile dietro, come dimostrano i tanti gol subiti (25, solo il Sassuolo ha fatto peggio con 29). Il tecnico è ancora alla ricerca dell’equilibrio e Atta, che miscela muscoli, centimetri, tempi d’inserimento, dinamismo e qualità nella gestione del pallone, può essere considerato l’anello mancante della catena viola.

Linea giovane Il factotum francese è stato il colpo a sorpresa della prima estate da dirigente della Fiorentina di Fabio Paratici. Con un blitz notturno il diesse lo ha convinto a scegliere il viola nonostante la corte di diversi club, inventandosi una formula fantasiosa per limitare l’esborso economico. Il suo acquisto rientra nella nuova politica del club dei Commisso, che con Paratici ha puntato su giovani con cui creare valore, che hanno un ingaggio sostenibile e in futuro nei piani della società possono essere rivenduti a cifre ancora più elevate.

Straordinari Un investimento ponderato, anche se nessuno s’aspettava di perderlo per quasi due mesi. La stagione però è ancora lunga e la sosta in questo caso può aiutare per mettere allenamenti nelle gambe. Arthur non vede l’ora di tornare a giocare, ha sofferto guardando i suoi compagni in tribuna o davanti alla tv e ha sudato e faticato tanto per cercare di accelerare i tempi, presentandosi al Viola Park anche quando il resto della squadra godeva di giornate libere. Ora ha fretta di riprendersi la Fiorentina.