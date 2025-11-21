Gazzetta: ”Spalletti-Firenze forte legame. Il suo desiderio è allenare la Fiorentina prima di ritirarsi”

Luciano Spalletti conserva un legame speciale con Firenze, città in cui negli anni Sessanta inizia a muovere i primi passi nel settore giovanile della Fiorentina. Protetto dal fratello Marcello, alterna le giornate tra Empoli e il capoluogo toscano, vivendo esperienze formative che resteranno con lui: dai giorni da raccattapalle alle squadre guidate da Radice e Rocco, fino al gesto gentile di Galdiolo che gli presta il k-way sotto la pioggia. Nonostante l’impegno, la Fiorentina lo scarta, costringendolo a ripartire dai dilettanti, ma il legame con la città rimane saldo.

Anche oggi Spalletti mantiene un forte rapporto affettivo con Firenze: possiede una casa in centro, frequenta amici tifosi viola di lunga data e partecipa ogni anno alla cena del Viola Club Montaione. Non mancano curiosità e piccoli screzi, come la sua passione per la storica trattoria “I 13 Gobbi” o lo sfogo ai tempi del Napoli per gli insulti ricevuti al Franchi. Nonostante qualche contrasto, il feeling con la città resta forte, tanto che il tecnico ha più volte confessato che allenare la Fiorentina è un desiderio da realizzare prima della fine della carriera.

Sul campo, però, il rapporto con Firenze è stato altalenante: da allenatore ha affrontato i viola al Franchi 12 volte, collezionando due vittorie, sette pareggi e tre sconfitte. La prima affermazione risale al 1997 con l’Empoli, 2-1 firmato Tonetto e Martusciello; la seconda arriva solo nel 2021 con il Napoli, ancora sullo stesso punteggio. Un bilancio che riflette bene il legame intenso, complesso e unico tra Spalletti e una città che ha segnato profondamente sia la sua vita personale sia quella professionale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.