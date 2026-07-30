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Gazzetta: “Solomon piace alla Fiorentina, può ritornare. Potrebbe inserirsi rapidamente in squadra”

L’impatto dell'esterno con la Fiorentina era stato positivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2026 08:46
Gazzetta: “Solomon piace alla Fiorentina, può ritornare. Potrebbe inserirsi rapidamente in squadra” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Solomon
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Manor Solomon sarebbe uno dei profili che il club viola continua a seguire per rinforzare le corsie d'attacco in vista della nuova stagione. Per il nazionale israeliano, in possesso anche del passaporto portoghese, si tratterebbe di un ritorno a Firenze. Solomon ha infatti già vestito la maglia viola nella seconda parte della scorsa stagione, da gennaio a giugno, lasciando inizialmente ottime impressioni.

L’impatto dell'esterno con la Fiorentina era stato positivo, grazie alle sue qualita nell'uno contro uno, alla rapidità e alla capacità di creare superiorità numerica. Nella parte finale dell'annata, però, il suo rendimento era calato anche a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno limitato continuità e brillantezza. Adesso il suo nome torna d'attualità. Con la Fiorentina alla ricerca di rinforzi sugli esterni offensivi, Solomon rappresenta un profilo già conosciuto dall'ambiente viola e che potrebbe inserirsi rapidamente negli schemi della squadra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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