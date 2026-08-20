Gazzetta: "Se parte Kean, alla Fiorentina piacciono Emegha e Delap"

La Fiorentina prepara il decimo colpo ma potrebbe andare ancora oltre

In attacco la Fiorentina si è già cautelata prendendo Mateo Pellegrino dal Parma, che ha sostituito numericamente Roberto Piccoli. In caso di addio di Moise (che non smania per andare ma ha lasciato la decisione alla Viola) si andrà a caccia di una nuova punta. Paratici sta scandagliando il mercato estero, da cui ha preso parecchio in questa sessione estiva, alla ricerca di altri colpi. Piacciono due giocatori in orbita Chelsea: l’olandese Emanuel Emegha, 23 anni, ultima stagione allo Strasburgo, e Liam Delap, 23enne inglese seguito pure dal Como. La Fiorentina prepara il decimo colpo ma potrebbe andare ancora oltre. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.