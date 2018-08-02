Gazzetta: Saponara lascerà la Fiorentina. Può finire in Spagna...
Riccardo Saponara saluterà la Fiorentina. Il giocatore, secondo La Gazzetta dello Sport, può essere venduto in Spagna. L'ex Empoli adesso non rientra più nei titolari viola dato che Pioli ha scelto di...
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2018 11:09
Riccardo Saponara saluterà la Fiorentina. Il giocatore, secondo La Gazzetta dello Sport, può essere venduto in Spagna. L'ex Empoli adesso non rientra più nei titolari viola dato che Pioli ha scelto di giocare senza il trequartista preferendo invece le mezzali.