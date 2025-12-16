Gazzetta: “Sabatini profilo ideale? Potrebbe accettare una collaborazione con la Fiorentina”

La Fiorentina sta valutando interventi più ampi in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di sistemare una rosa che presenta lacune evidenti: servono rinforzi mirati in difesa, a centrocampo e sugli esterni offensivi, oltre a cessioni di giocatori poco coinvolti. In quest’ottica si pensa anche all’inserimento di un dirigente “di campo”, esperto e autorevole, capace di conoscere a fondo il mercato internazionale e di trasmettere fiducia attraverso la propria competenza tecnica.

Un profilo ideale potrebbe essere quello di Walter Sabatini, già protagonista della clamorosa salvezza della Salernitana nel 2022, quando in poche settimane rivoluzionò la squadra con numerosi acquisti mirati e scelse l’allenatore giusto. Nonostante i problemi di salute, Sabatini potrebbe accettare una collaborazione con la Fiorentina, anche grazie al forte legame con Edin Dzeko, che potrebbe rivelarsi un elemento chiave di persuasione. Un dirigente con queste caratteristiche aiuterebbe anche la crescita di Goretti all’interno dell’area sportiva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.