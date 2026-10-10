Gazzetta rivela: "L'obiettivo di Paratici è vincere la Coppa Italia con la Fiorentina"

Il sogno dichiarato del Ds della Fiorentina che vorrebbe riportare a Firenze la coppa che manca dal 2001

Vanoli si è presentato alla conferenza stampa prepartita con serenità e determinazione, trasmettendo la sicurezza di chi sa di dover guidare una squadra giovane, ancora in fase di crescita e chiamata a ridurre amnesie e cali di concentrazione. Un atteggiamento che invita ad affrontare il momento con fiducia, senza lasciarsi condizionare da inutili allarmismi.

A sostegno del lavoro del tecnico ci sono anche i numeri: con lui in panchina, la Fiorentina è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 gare di campionato. Un dato che alimenta le ambizioni viola, dalla possibilità di tornare in Europa nell’anno del centenario fino al sogno di conquistare un trofeo.

La Coppa Italia rappresenta, infatti, un obiettivo importante per la proprietà e per il direttore sportivo Fabio Paratici, protagonista in estate di una campagna acquisti che ha portato a Firenze 13 nuovi giocatori. Dopo la sofferta salvezza della scorsa stagione, la Fiorentina vuole lasciarsi definitivamente alle spalle il passato e aprire un nuovo capitolo. Ora, però, è il momento di trasformare le ambizioni in risultati concreti.