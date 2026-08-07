Gazzetta rivela: “Il volo in ritardo di Mastantuono ha fatto saltare la passerella all’intervallo o a fine partita”

All'aeroporto grande entusiasmo per l'argentino

All'aeroporto tante maglie della Fiorentina, alcune dell'Argentina e cori continui: Franco, Franco, intonano i tifosi. Quando Mastantuono esce dai voli privati, dove è arrivato da Madrid, è felice, sorridente e stupito dalla marea che lo aspetta. Maglietta scura, occhiali da sole e collanina in vista, abbigliamento più da concerto che da campo da calcio. Subito dopo è andato al Viola Park per svolgere la prima parte di visite mediche, iter che terminerà oggi con firma e ufficialità.

Viola Park dove è stato atteso a lungo dai 2500 tifosi che hanno riempito fino all'orlo lo stadio Curva Fiesole per il test con il Deportivo A Coruna. Il volo in ritardo però ha fatto cambiare i programmi al club, che avrebbe voluto fargli fare una passerella all'intervallo o a fine partita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.