Qui Viola Park
Gazzetta: "Ranieri vede il rientro, Atta resta in dubbio per la Juve. Viola subito al lavoro al Viola Park"
Ripresi subito gli allenamenti in vista della Juventus. Ranieri potrebbe recuperare per domenica, mentre restano da valutare le condizioni di Atta
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2026 10:01
Dopo il successo di Reggio Emilia la Fiorentina è tornata in campo al Viola Park per iniziare subito a preparare il posticipo di domenica contro la Juventus. Lavoro di scarico personalizzato per i giocatori impiegati col Sassuolo, allenamento normale per tutti gli altri.
Tra gli infortunati, il difensore Ranieri potrebbe tornare disponibile, mentre il trequartista francese Atta verrà valutato nuovamente oggi.
Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport