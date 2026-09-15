Gazzetta: "Oulai a centrocampo e Gonçalves sull'esterno. Mastantuono potrebbe riposare in vista del Napoli"
La Gazzetta dello Sport conferma l'ivoriano e l'ex Sporting titolari, ma rimane prudente sul talento argentino, che potrebbe partire dalla panchina.
Dopo il largo successo di Venezia, la Fiorentina cerca ulteriori conferme contro il Pisa nei sedicesimi di Coppa Italia. Un derby da dentro o fuori che Paolo Vanoli non vuole sottovalutare.
Il tecnico dovrebbe comunque dosare le energie in vista del Napoli, atteso domenica al Franchi. Possibili novità in ogni reparto: Joao Mario in difesa, Oulai a centrocampo e Pedro Gonçalves sulla trequarti, con Pellegrino favorito su Beto.
Vanoli, nella sua intervista al sito del club, ha ribadito la necessità di costruire una nuova identità: “Non dobbiamo guardare il risultato, dobbiamo guardare la strada”. Un percorso appena iniziato dopo la rivoluzione estiva e le tre sconfitte iniziali in campionato.
Al Franchi sono attesi circa 15mila spettatori, mentre Mastantuono potrebbe partire dalla panchina per arrivare al meglio alla sfida col Napoli. L’argentino rappresenta una delle note più positive di questo nuovo corso. La Coppa, però, non ammette distrazioni: battere il Pisa e conquistare il pass per affrontare il Napoli agli ottavi. Una sconfitta, invece, rischierebbe di far riaffiorare immediatamente i fantasmi di inizio stagione.
Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport