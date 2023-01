Gazzetta, Olimpico verso il sold out per Roma-Fiorentina: attesi più di 60.000 spettatori

Probabile sold out per Roma–Fiorentina di domenica sera. Sicuramente ci saranno più di 60mila spettatori per la gara contro i viola, ma la stessa cifra potrebbe essere toccata anche per la sfida di giovedì in Coppa Italia contro il Genoa. Sarà l’ottavo di finale di Coppa con più spettatori nella storia del club giallorosso. La striscia di sold out consecutivi, arrivata a 18, non si interromperà quindi. Così scrive La Gazzetta dello Sport.