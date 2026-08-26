Gazzetta: “Offerta del Como da 40 milioni più 2 di bonus per Kean. Ok all’ingaggio da 5 milioni con i lariani”

Kean avrebbe manifestato il desiderio di giocare la Champions League. Oggi la fumata bianca?

Il Como ha rilanciato per Moise Kean, passando dalla prima offerta da 30 milioni di euro - 25 milioni più 5 di bonus — agli attuali 40 milioni più 2 di bonus. La proposta risponde alla valutazione della Fiorentina, che chiede almeno 40 milioni, ma prima di autorizzare la cessione Fabio Paratici vuole assicurarsi un sostituto adeguato.

Una risposta potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il club lariano ha già raggiunto un'intesa con l'agente di Kean per un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione. Alla Fiorentina l’attaccante ne percepisce 4,5 ed è il calciatore più pagato della rosa. Il giocatore, entrato soltanto nella ripresa contro la Roma, avrebbe manifestato il desiderio di trasferirsi al Como per disputare la Champions League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.