Gazzetta: "Nottingham su Dodò, l'offerta è di 10 milioni. La Fiorentina ne chiede minimo 15"

La sensazione è che con un rilancio l'affare si farà

Il mercato però è tutta una questione di incastri e la Fiorentina in questi giorni è impegnata anche sul fronte cessioni. Nelle ultime ore dalla Premier League si è fatto avanti il Nottingham per Dodo: gli inglesi sono pronti a mettere sul tavolo una decina di milioni, cifra considerata ancora insufficiente dalla Fiorentina, che ne chiede almeno 15. La sensazione è che con un rilancio l’affare si possa fare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.