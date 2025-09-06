6 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:01

Gazzetta non ha dubbi: "Doppia Fiorentina per trofeo e qualificazione in Champions. Pioli non si nasconde"

Gazzetta non ha dubbi: “Doppia Fiorentina per trofeo e qualificazione in Champions. Pioli non si nasconde”

6 Settembre · 08:29

La Fiorentina ha già un doppio obiettivo stagionale

Doppio obiettivo, doppia Fiorentina. Stefano Pioli non ha nascosto ambizioni e sogni dal giorno in cui è tornato a sedersi sulla panchina viola ed è stato pienamente coinvolto in un mercato da cui alla fine è uscita una rosa profonda con diverse soluzioni e uomini doppi in ogni ruolo. Gli esempi più lampanti sono Piccoli in aggiunta a Kean e Lamptey come alternativa a Dodo, due elementi che lo scorso anno erano pedine mancanti nella costruzione della rosa.

Ne esce la possibilità di scegliere di volta in volta con cambi funzionali soprattutto nei periodi in cui la Fiorentina avrà il doppio impegno fra campionato e Conference League. Alzare un trofeo e provare a tornare in Champions League sono traguardi per i quali è necessaria una formazione competitiva, sia come numero che come qualità. Il campo dirà se gli importanti investimenti fatti nella sessione estiva saranno all’altezza dei sogni, intanto la certezza è che è stata attrezzata una squadra che vuole stupire. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

