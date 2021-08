Gazzetta, Messias, il Torino prova a chiudere ma nelle ultime ore c’è anche la Fiorentina. Occhio al Milan

L’appuntamento è nel centro storico di Milano. In giornata Torino e Crotone si siederanno intorno a un tavolo per provare a costruire una bozza di intesa per favorire il trasferimento di Messias. L’eventuale operazione potrebbe entrare nel vivo. Il Toro ci prova. Tenterà di battere la concorrenza per il brasiliano. Se il Milan osserva con interesse su Messias c’è anche il Sassuolo e nelle ultime ore si è palesata la Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

