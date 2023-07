Gazzetta, mercato Fiorentina sbloccato: in porta Audero. Nzola, Dia o Zapata in attacco

La Fiorentina sta pensando anche al mercato in entrata. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nomi sul taccuino ci sono già. In attacco idea Nzola, fortemente voluto da Italiano oppure Zapata o Dia, visto che con le cessioni fatte più quella di Amrabat i soldi ci sarebbero. In porta il primo nome è quello di Audero. In difesa Sutalo o Murillo. Per il centrocampo il preferito è Dominguez.

