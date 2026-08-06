Gazzetta: “Mastantuono voleva l’Europa ma Grosso l’ha convinto con una telefonata”

Il mister gli ha illustrato di persona il progetto tattico per lui

La Fiorentina è partita prudente, addirittura smentendo l'interesse per il giocatore, ma poi ha piazzato la sgasata vincente, favorita dalla formula. Un acquisto a costo zero (a parte l'ingaggio) ma senza la possibilità di mantenere alcun controllo, cosa che ha allontanato altri club. Decisiva per convincere Mastantuono è stata una telefonata con Fabio Grosso: il nuovo tecnico ha voluto illustragli di persona il progetto tattico che ha in mente per lui.

Di piede mancino, può giocare da trequartista di sinistra alle spalle di una punta nel 4-3-2-1, il sistema di gioco utilizzato nelle ultime uscite, oppure da esterno nel 4-3-3. La Fiorentina non potrà offrirgli un'esperienza europea - che al ragazzo non sarebbe dispiaciuto fare — ma una centralità e la possibilità di giocare con continuità che altri club non erano in grado di garantirgli. Ecco perché alla fine Mastantuono ha detto sì.

Quanto all'Europa, la Viola spera di tornarci subito anche grazie alla stellina Real, che ha numeri da big e quel genio tutto argentino che può far innamorare anche i fiorentini. Franco tra 8 giorni compirà 19 anni e la sua torta di compleanno sarà il Franchi addobbato a festa per la prima del 2026-27. Coincidenza non banale: lui e la Fiorentina rivoluzionata inizieranno una nuova vita insieme. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.