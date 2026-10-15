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Gazzetta: "Mastantuono si è allenato parzialmente in gruppo ieri. Ci sarà con il Como"

Oggi nuova seduta nel pomeriggio al Viola Park

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2026 12:18
Gazzetta: "Mastantuono si è allenato parzialmente in gruppo ieri. Ci sarà con il Como" - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Franco Mastantuono si è allenato parzialmente in gruppo nella giornata di ieri, dopo che lunedì era stato sottoposto ad un intervento ambulatoriale per ridurre la frattura del IV metacarpo della mano sinistra rimediata domenica a Genova.

L'argentino della Fiorentina sarà quindi a disposizione di Vanoli per la partita di domenica al Franchi con il Como in una sfida che si preannuncia già affasciante per lo scontro diretto con il suo connazionale Nico Paz. Oggi nuova seduta al Viola Park nel pomeriggio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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