Gazzetta: “Mastantuono attende solo il via libera per volare a Firenze. A ieri sera visite ancora non fissate”

Ora non resta che definire le ultime questioni burocratiche e poi passare allo scambio di documenti

Lo volevano in tanti ma alla fine Mastantuono lo avrà la Fiorentina grazie al lavoro certosino di Fabio Paratici, che ha sfruttato i buoni rapporti con il club di Florentino Perez. L'ottavo colpo dell'effervescente estate viola è il più luccicante ma anche il più inaspettato, perché la Viola sarà senza coppe nella stagione che sta per iniziare e per questo il suo appeal poteva essere inferiore rispetto ad altre squadre (tra cui il Milan e la Roma in Serie A) che si erano fatte avanti.

Gli ultimi nodi sono stati sciolti nella giornata di ieri, ora non resta che definire le ultime questioni burocratiche e poi passare allo scambio di documenti: prestito secco con parte consistente (circa la metà) dell'ingaggio pagato dagli spagnoli. Mastantuono attende solo il via libera per volare a Firenze, dove lo brama una città intera, tornata a palpitare per il calcio al termine di un'annata da sprofondo rosso.

Il popolo della Viola ormai ha l'occhio fisso sul piano dei voli in partenza da Madrid: in tanti speravano di poter accogliere Mastantuono già oggi in una Firenze super torrida, magari per una veloce passerella al Viola Park, ma fino a ieri sera le visite mediche non erano ancora state fissate e il suo arrivo potrebbe slittare a domani. Questione di ore ormai, ma l'euforia è tanta così come la voglia di vederlo con la nuova divisa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.