Gazzetta: “Mandragora per rinnovare chiede 2 milioni. Martedì nuovo incontro”

Vanno avanti i discorsi per il rinnovo di Rolando Mandragora. I primi contatti fra le parti sono stati positivi e la prossima settimana, fra martedì e mercoledì, è previsto un incontro per parlare del prolungamento. La richiesta è di circa 2 milioni a stagione, fino al 2029 ed è da capire l’offerta che verrà proposta al giocatore dal club. Un accordo, anche in base ai bonus, dovrà essere trovato nei prossimi incontri perché è in scadenza nel giugno 2026. In realtà c’è anche un’opzione fino al 2027 ma è legata al numeri di presenza da effettuare nel corso della prossima stagione (25 da almeno 45 minuti) e quindi non applicabile adesso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.