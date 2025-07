I rapporti tra gli agenti di Kean e la Fiorentina sono ottimi e la volontà comune è quella di andare avanti insieme. Le sirene estere, almeno per ora, sembrano essersi spente. Il Manchester United, ad esempio, dovrebbe prima liberarsi di almeno cinque ingaggi pesanti prima di tornare sul mercato per una punta centrale. In questo scenario, la firma di Kean sul nuovo contratto con la Fiorentina potrebbe arrivare molto prima del previsto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.