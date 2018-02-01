Gazzetta: le pagelle del mercato, la Fiorentina prende la sufficienza. Il motivo...
E’ il momento delle pagelle su La Gazzetta dello Sport per quello che è stato il mercato di gennaio condotto dalle squadre di Serie A. La Fiorentina strappa la sufficienza prendendosi un 6 per come ha...
A cura di Redazione Labaroviola
01 febbraio 2018 09:32
E’ il momento delle pagelle su La Gazzetta dello Sport per quello che è stato il mercato di gennaio condotto dalle squadre di Serie A. La Fiorentina strappa la sufficienza prendendosi un 6 per come ha condotto le contrattazioni. Il motivo? Eccolo spiegato in poche parole: “L’acquisto di Falcinelli permette di sostituire al meglio Babacar. Incuriosisce poi l’arrivo di Dabo”.