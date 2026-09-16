Gazzetta: "Lavoro differenziato per Anguissa: oggi test decisivo in vista della Fiorentina"

Anguissa ancora in dubbio per la sfida del Franchi

Il Napoli continua a monitorare le condizioni di André-Frank Zambo Anguissa in vista della sfida contro la Fiorentina. Il centrocampista, ancora alle prese con il problema fisico che ne mette in dubbio la presenza, ha svolto questa mattina lavoro differenziato.

Il test decisivo è previsto oggi, quando lo staff medico e quello tecnico potranno capire se Anguissa sarà in grado di tornare ad allenarsi con il gruppo e dare così la propria disponibilità per la gara contro i viola. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.