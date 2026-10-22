Gazzetta: "L'adattamento di Oulai procede a rilento. Brescianini viene dal buon secondo tempo contro il Como"

L’ivoriano, inutilizzato contro il Como dopo i deludenti 45 minuti di Genova, cerca un’altra occasione, ma il suo adattamento al calcio italiano procede lentamente

La facilità con cui la Fiorentina subisce gli inserimenti dei centrocampisti avversari, come mostrato da Nico Paz contro il Como, spinge Vanoli a valutare il 4-3-3. Fagioli e Ndour restano punti fermi, mentre per la terza maglia si contendono il posto Oulai e Brescianini.

L’ivoriano, inutilizzato contro il Como dopo i deludenti 45 minuti di Genova, cerca un’altra occasione, ma il suo adattamento al calcio italiano procede lentamente. Impiegarlo in regia potrebbe valorizzarne il palleggio, purché riesca a giocare più rapidamente, a uno o due tocchi.

Brescianini ha invece offerto un contributo positivo nella ripresa contro il Como, anche sul piano del temperamento. Essendo più offensivo di Oulai, un suo impiego dall’inizio richiederebbe a Fagioli maggiori compiti di copertura. Qualunque sia la scelta, a San Siro servirà continuità per tutta la partita, evitando partenze a vuoto e cali di attenzione.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport