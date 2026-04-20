Gazzetta: “La trasferta di Lecce può diventare un trampolino verso il futuro che Paratici sta già pianificando”

Dal 7 febbraio in poi Vanoli ha un ritmo da Europa

Sarà una Fiorentina ancora in emergenza, senza Moise Kean, non convocato come Parisi e Fortini. I numeri raccontano di una squadra trasformata nel girone di ritorno, con un impennata negli ultimi due mesi: dopo aver avuto una media di 0,7 punti a match nelle prime 23 partite, la Fiorentina è salita a 2 nelle ultime 9 gare di Serie A.

Dal 7 febbraio in poi Paolo Vanoli ha tenuto un ritmo da Europa, alla salvezza manca pochissimo e il tecnico vorrebbe mettersi al sicuro il prima possibile. Ecco perché la trasferta di Lecce può diventare un trampolino di lancio verso il futuro, che il nuovo d.s. Fabio Paratici sta già pianificando insieme alla dirigenza. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.