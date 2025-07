Sarà una Fiorentina con uno stile di gioco molto chiaro. È la promessa che ha fatto Pioli ai suoi giocatori. Basta vedere cosa vuole fare Pioli con Gudmundsson per capirlo. L’islandese ha trovato nella trequarti il suo ruolo ideale: può giocare dietro la punta sia da solo che in coppia, e persino abbassarsi a centrocampo come mezzala di qualità. La Fiorentina di Pioli promette uno stile di gioco chiaro e definito. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.