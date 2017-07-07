Gazzetta: la Fiorentina prende Kasse. L'identikit. Eysseric, fissato il prezzo...
In movimento anche il mercato in entrata per la Fiorentina. E La Gazzetta dello Sport tira le somme per quanto riguarda quelli che potrebbero essere i volti nuovi in casa viola. Nella giornata di ieri...
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2017 11:51
In movimento anche il mercato in entrata per la Fiorentina. E La Gazzetta dello Sport tira le somme per quanto riguarda quelli che potrebbero essere i volti nuovi in casa viola. Nella giornata di ieri il club viola ha preso il senegalese classe 1999 Amar Kasse, centrocampista già passato dalle giovanili del Parma. Accordo vicino anche per Eysseric del Nizza, che costerà 5 milioni di euro, mentre lo stesso club francese si interessa a Tatarusanu, ma il rumeno non sembra molto convinto dell'ipotetico scambio.