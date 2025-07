Gazzetta: “La Fiorentina offrirà a Kean rinnovo a 4 milioni netti. Da alzare o eliminare la clausola”

Con la clausola in scadenza a mezzanotte, la Fiorentina si prepara a gestire in prima persona il futuro di Moise Kean. Se nessuna squadra si farà avanti in tempo utile, il club viola non sarà più vincolato a cessioni automatiche, e potrà dettare le proprie condizioni in caso di offerte.

L’intenzione è chiara: aprire un tavolo di trattativa per il rinnovo, con un adeguamento dello stipendio fino a 4 milioni netti e la possibilità di rivedere o eliminare la clausola in futuro. Tutte le premesse per la permanenza ci sono, e Kean sembra pronto a guidare la Fiorentina nel nuovo corso firmato Pioli. Lo scrive La Nazione.